Сингапур запретил въезд из Италии, ГРГ, Франции и Испании
Власти Сингапура запретили въезд в страну и транзит тем, кто в последние две недели посещали Германию, Францию, Италию, Испанию, сообщил министр нацразвития Лоуренс Вон.
По его словам, граждане данных стран, а также иностранцы не смогут пока въехать в Сингапур в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом. Граждане Сингапура после посещения перечисленных стран, либо имеющие разрешение на постоянное проживание в республике будут помещены на 14-дневный карантин, пишет NP.
"Данные ограничения вступают в силу с 15 марта. Сохраняются подобные ограничения на такие страны, как Иран, Китай, Республика Корея", - добавил Вон.