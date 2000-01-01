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Сингапур запретил въезд из Италии, ГРГ, Франции и Испании 13.03 12:16   MIGnews.com

Сингапур запретил въезд из Италии, ГРГ, Франции и Испании

Власти Сингапура запретили въезд в страну и транзит тем, кто в последние две недели посещали Германию, Францию, Италию, Испанию, сообщил министр нацразвития Лоуренс Вон.

По его словам, граждане данных стран, а также иностранцы не смогут пока въехать в Сингапур в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом. Граждане Сингапура после посещения перечисленных стран, либо имеющие разрешение на постоянное проживание в республике будут помещены на 14-дневный карантин, пишет NP.

"Данные ограничения вступают в силу с 15 марта. Сохраняются подобные ограничения на такие страны, как Иран, Китай, Республика Корея", - добавил Вон.


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