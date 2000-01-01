13.03 10:37 MIGnews.com

Коронавирус: число смертей в Италии перевалило за тысячу

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В Италии число смертельных случаев от коронавируса достигло 1 016, заявили местные чиновник. Об этом сообщает BBC. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, тем не менее, надеется, что Италия станет первой страной в Европе, которая справится с чрезвычайной ситуацией.Всего за прошедшие 24 часа погибли 188 человек.По его словам, меры, введенные в первой зоне вспышки, оказались эффективными. Спустя две недели после того, как первые 10 городов на севере Италии объявили "красной зоной" и закрыли, там не было выявлено ни одного нового случая заражения.В настоящее время в Италии зарегистрировано 1 016 случаев смерти, а общее число случаев инфицирования составило 15 113. По сообщениям, 2651 человек выздоровели. Италия является наиболее пострадавшей страной в мире после Китая.