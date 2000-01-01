Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: число смертей в Италии перевалило за тысячу | Фото:13.03 10:37   MIGnews.com

Коронавирус: число смертей в Италии перевалило за тысячу

В Италии число смертельных случаев от коронавируса достигло 1 016, заявили местные чиновник. Об этом сообщает BBC. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, тем не менее, надеется, что Италия станет первой страной в Европе, которая справится с чрезвычайной ситуацией.

Всего за прошедшие 24 часа погибли 188 человек.

По его словам, меры, введенные в первой зоне вспышки, оказались эффективными. Спустя две недели после того, как первые 10 городов на севере Италии объявили "красной зоной" и закрыли, там не было выявлено ни одного нового случая заражения.

В настоящее время в Италии зарегистрировано 1 016 случаев смерти, а общее число случаев инфицирования составило 15 113. По сообщениям, 2651 человек выздоровели. Италия является наиболее пострадавшей страной в мире после Китая.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:06
"Система здравоохранения Италии рушится"
12:01
Эксперт: Иран не принимает своевременные меры для COVID-19
11:44
Коронавирус: в Италии ввели уголовное наказание за заражение
11:41
Спорт в Израиле закрыли
11:38
Орли Леви не будет рекомендовать ни Нетаниягу, ни Ганца
11:20
Турция подтвердила 2-й случай заболевания коронавирусом
11:18
Прогноз погоды в Израиле: ветер и грозы
11:13
В Албании иранские диссиденты готовят революцию
11:01
Израильский поэт Менахем Бен скончался в возрасте 71 года
10:17
Коронавирус: Франция готовится к итальянскому сценарию
10:08
Коронавирус в Израиле: 126 случаев заражения
09:45
Большинство израильтян против правительства меньшинства
09:25
Канадская компания создала вакцину от коронавируса
09:04
Яир Голан за Объединенный арабский список в правительстве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus