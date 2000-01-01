13.03 10:08 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: 126 случаев заражения

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Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, 126 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает JP. 2479 медицинских работников были вынуждены пройти карантин.1174 врача находятся на карантине на данный момент, а также 171 работник MDA, 24 работника здравоохранения ЦАХАЛа, 93 психиатра, 128 работников гериатрической помощи, 106 работников здравоохранения Восточного Иерусалима, 20 административных работников и 763 сотрудника сообщества.Двое из пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, пять находятся в умеренном состоянии, а 119 в удовлетворительном состоянии.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил в четверг, что все школы в стране будут закрыты как минимум на месяц до окончания Песаха. Дошкольные учреждения, специальные учебные заведения и центры риска для молодежи останутся открытыми.