13.03 08:51 MIGnews.com

По всей Германии жгут мечети и турецкие центры

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Сотрудники правоохранительных органов Германии арестовали несколько подозреваемых в причастности к ряду антитурецких инцидентов, которые прокатились по всей территории Германии на прошедших выходных.В частности, "коктейли Молотова" бросали в мечети турецких общин в городах Берлин и Лауфен (Бавария), культурный центр в Мешеде (Северный Рейн-Вестфалия) и турецкий овощной магазин в Итцехо (земля Шлезвиг-Гольштейн), где в местной мечети также разбили окна.С началом новой недели атаки не прекратились. В понедельник неизвестные бросили бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью в турецкий общинный центр в городе Ахлен (Северный Рейн-Вестфалия).Со ссылкой на источники в полиции издание dpa сообщает, что в результате случившегося никто не пострадал и что не исключается политический мотив. Службы правопорядка уже задержали троих выходцев из Сирии, которых обвиняют в причастности к атаке в Мешеде. Арестованные свою вину отрицают.Анкара в происходящем винит местную курдскую общину и, возможно, не зря, так как на выходных в крупнейших городах Германии прошли антивоенные демонстрации курдов, которые протестовали против турецкой кампании в Африне. Демонстрация в Гамбурге закончилась тем, что протестующие начали кидать камни в турецкое консульство, а в Дюссельдорфе начались беспорядки, сотрудники полиции были вынуждены применить слезоточивый газ.Несмотря на то, что курдские общины ФРГ осуждают атаки на турецкие объекты как "вредящие прежде всего курдскому делу", прокурдские сайты публикуют видеозаписи с мест атак в Мешеде и Лауфене, прямо заявляя о своей ответственности.В понедельник в МИД Турции вызвали посла Германии, которому было выражено "необходимое предупреждение" и дипломатическая нота.