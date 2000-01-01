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Скриншот с видео 13.03 20:04   MIGnews.com

В США автобус со школьниками вылетел в ущелье: есть жертвы

В США туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье, сообщает The Washington Post.



ДТП произошло в штате Алабама, уточняет издание.

По предварительной информации, автобус с 52-я учащимися на полной скорости слетел с дороги в овраг, возвращаясь домой с экскурсии в парке аттракционов Disneyland. В результате аварии погиб один человек, еще один находится в критическом состоянии и пять тяжелом.

Причина аварии пока неизвестна.

На месте происшествия работают сотрудники службы спасения.
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