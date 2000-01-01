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Зайчик, Язь и Нежданчик: россияне выбирают имена оружию РФ 14.03 04:45   MIGnews.com

Зайчик, Язь и Нежданчик: россияне выбирают имена оружию РФ

На сайте Министерства обороны РФ проходит онлайн голосование за лучшие названия для нового стратегического оружия.

Согласно результатам опроса, российский лазер может получить название "Луч" или "Зайчик", а беспилотный подводный аппарат может стать "Посейдоном" или "Язем". При этом россияне предлагают назвать межконтинентальную крылатую ракеты на ядерном топливе "Нежданчиком" или "Зевсом".

Специальный сервис для приема голосов был запущен на сайте оборонного министерства 1 марта и будет еще доступен до пятницы, 16 числа. За время его работы российские пользователи предложили более 245 тысяч вариантов, из которых представители Минобороны отобрали только 50.

Ранее сообщалось, что в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин обнародовал новейшие разработки российского оборонного комплекса, которым в мире еще нет аналогов.
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