Зайчик, Язь и Нежданчик: россияне выбирают имена оружию РФ

Согласно результатам опроса, российский лазер может получить название "Луч" или "Зайчик", а беспилотный подводный аппарат может стать "Посейдоном" или "Язем". При этом россияне предлагают назвать межконтинентальную крылатую ракеты на ядерном топливе "Нежданчиком" или "Зевсом".
Специальный сервис для приема голосов был запущен на сайте оборонного министерства 1 марта и будет еще доступен до пятницы, 16 числа. За время его работы российские пользователи предложили более 245 тысяч вариантов, из которых представители Минобороны отобрали только 50.