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Предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы | Фото:13.03 17:43   MIGnews.com

Предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы

На КПП "Керем Шалом" была предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает сайт Walla, передает The Times of Israel.

По данным агентства, работники КПП задержали грузовой автомобиль, водитель которого показался им подозрительным.

В ходе проверки в грузовике была обнаружена парадно-повседневная и полевая форма ЦАХАЛа с эмблемами воинских подразделений, флисовые куртки, шапки, сумки и ремни.

Издание отмечает, что товар и грузовик были изъяты и переданы силам безопасности для продолжения расследования.

Отметим, что в прошлом месяце на перекрестке Керем Шалом была конфискована партия униформы из Китая.
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