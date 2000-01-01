13.03 17:43 MIGnews.com
Предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы
На КПП "Керем Шалом" была предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает сайт Walla, передает The Times of Israel
.
По данным агентства, работники КПП задержали грузовой автомобиль, водитель которого показался им подозрительным.
В ходе проверки в грузовике была обнаружена парадно-повседневная и полевая форма ЦАХАЛа с эмблемами воинских подразделений, флисовые куртки, шапки, сумки и ремни.
Издание отмечает, что товар и грузовик были изъяты и переданы силам безопасности для продолжения расследования.
Отметим, что в прошлом месяце на перекрестке Керем Шалом была конфискована партия униформы из Китая.
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