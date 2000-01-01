Из Восточной Гуты вышла вторая группа мирных жителей
Из Восточной Гуты через гуманитарный коридор вышла вторая группа мирных жителей. Об этом сообщают спецкорреспонденты, работающие в Сирии.
По данным журналистов, общая численность вышедших из пригорода Дамаска составила около 100 человек, включая 35 беженцев, которые ранее вышли в числе первой группы.
При этом в Генштабе ВС РФ рассчитывали, что во вторник, 13 марта, через гумкоридор выйдут более 1 тыс. человек .
В последние недели ситуация в Восточной Гуте значительно обострилась. По словам российской стороны перемирие, которое было введено по всей сирийской территории резолюцией Совбеза ООН, постоянно срывается вооруженными бандформированиями, контролирующими пригород Дамаска, однако в США опровергают эту информацию, обвиняя правительственные войска Сирии, РФ и Ирана в авиаударах по стратегическим объектам Восточной Гуты. Позднее Вашингтон предложил свою версию резолюции по перемирью в САР, поскольку, действующая оказалась не эффективной, и пригрозил ракетными ударами по позициям войск Асада, если сирийское правительство и дальше будет игнорировать решения ООН по прекращению огня. Впоследствии Москва комментируя намерения Соединённых Штатов Америки, выразила готовность на ответные меры, если при американских бомбежках погибнет хоть один российских военнослужащий.