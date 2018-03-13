Герасимов: РФ ответит, если США ударят по Дамаску

Он отметил, что сейчас в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии перебывают военные советники Российской Федерации, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.
Так, если вдруг возникнет угроза жизни военнослужащим и представителям из России ВС ответят - воздействие по ракетам и носителям, которые их будут применять, пишут Ведомости.
Герасимов говорит, что сейчас делается все для нормализации обстановки вокруг Дамаска.
По информации российского Генштаба, боевики в Сирии готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия, чтобы обвинить правительство Сирии, а провокация послужит сигналом для удара по Дамаску.