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Герасимов: РФ ответит, если США ударят по Дамаску 13.03 11:55   MIGnews.com

Герасимов: РФ ответит, если США ударят по Дамаску

Российское Министерство обороны примет ответные меры в случае удара американской стороны по Дамаску, но только если будет угроза для военных РФ, сообщил глава генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что сейчас в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии перебывают военные советники Российской Федерации, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

Так, если вдруг возникнет угроза жизни военнослужащим и представителям из России ВС ответят - воздействие по ракетам и носителям, которые их будут применять, пишут Ведомости.

Герасимов говорит, что сейчас делается все для нормализации обстановки вокруг Дамаска.

По информации российского Генштаба, боевики в Сирии готовят провокацию с инсценировкой применения химоружия, чтобы обвинить правительство Сирии, а провокация послужит сигналом для удара по Дамаску.
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