13.03 11:57 MIGnews.com

Израиль будет бесплатно транслировать ЧМ-2018 арабам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильское телевидение будет впервые транслировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России, с комментариями на арабском языке, таким образом предложив арабоязычным соседям страны бесплатное освещение самого престижного футбольного соревнования.На прошлой неделе на арабоязычной странице Министерства иностранных дел Израиля в соцсети Facebook объявили, что телерадиовещательная компания Израиля "Кан" будет транслировать игры на арабском языке бесплатно по спутниковой связи.Таким образом, Еврейское государство бросило вызов Катару, который монопольно освещал матчи Кубка мира на арабском языке. Данная инициатива весьма перспективна ввиду резкого ухудшения отношений Дохи со своими соседями в прошлом году.По данным газеты Independent Egypt, телерадиовещательная компания Израиля приобрела права на вещание за 7,8 млн долларов и будет конкурировать с катарским каналом beIN Sports в таких странах, как Египет, Иордания и Ливан.Стоит отметить, что в свете того, что beIN Sports готов транслировать ЧМ-2018 только по предоплате в 45 долларов, многие арабские болельщики вполне ожидаемо обратятся к израильскому вещателю.