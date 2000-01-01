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Попытка убийства Рами Хамдаллы в Газе 13.03 11:33   MIGnews.com

Рами Хамдалла выжил в результате покушения в Газе

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла и начальник разведки ПА Маджид Фарадж пережили покушение, совершенное утром 13 марта вскоре после въезда в сектор Газа.


"Хамдалла и Фарадж пережили попытку покушения", - сообщается на Facebook-странице телеканала "Фалястин".

"Против нас задуман величайший заговор. Произошедшее сегодня лишь укрепляет нашу решимость добиться примирения. Я вернусь в сектор Газа, несмотря на случившееся и я призываю ХАМАС позволить палестинскому правительству эффективно контролировать сектор Газа", - заявил глава правительства ПА после случившегося.


Как уже сообщалось, Рамалла возложила вину за случившееся на ХАМАС. Министр по гражданским делам и член ЦК ФАТХа Хусейн Аль Шейх предупредил, что группировка понесет полную ответственность за это "смертоносное" покушение и предупредил о беспрецедентно опасном развитии событий и серьезных последствиях для ХАМАСа.

В канцелярии председателя ПА Махмуда Аббаса заявили: "ХАМАС несет полную ответственность за трусливое нападение на кортеж премьер-министра в Газе".

Напомним, ранее утром в 200 метрах от КПП "Эрез", через который глава палестинского правительства въехал в сектор Газа около 10 часов утра, на пути его кортежа произошел взрыв. Сообщается о нескольких раненных.

Сам Хамдалла, как и сопровождающий его руководитель палестинской разведки Маджид Фарадж, не пострадали и находятся в безопасности. Как сообщается, они уже присутствуют на церемонии открытия нового завода по очистке сточных вод, ради которой и прибыли в анклав.
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