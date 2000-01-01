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Газа: взрыв на пути кортежа премьер-министра ПА 13.03 10:36   MIGnews.com

Газа: взрыв на пути кортежа премьер-министра ПА

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла прибыл в Газу в попытке возродить “процесс палестинского примирения”.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в Газе, на пути следования кортежа в премьер-министра только что произошел взрыв.

Детали инцидента уточняются.

По предварительным данным, они должны были попасть в анклав через КПП "Эрез".

О его запланированном визите стало известно накануне. Главу правительства ПА сопровождает руководитель палестинской разведки Маджид Фарай. Главной целью их визита является участие в открытии нового завода по очистке сточных вод.

Помимо того, они должны были встретиться с египетской разведкой, представители которой на данный момент находится в Газе.

Данный визит станет для Рами Хамдаллы вторым с того момента, как ПА и ХАМАС при посредничестве Египта подписали договор о сближении, и первым с того момента, как они пришли в тупик.
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