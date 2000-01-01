13.03 10:36 MIGnews.com

Газа: взрыв на пути кортежа премьер-министра ПА

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла прибыл в Газу в попытке возродить “процесс палестинского примирения”.Согласно сообщениям в социальных сетях, в Газе, на пути следования кортежа в премьер-министра только что произошел взрыв.Детали инцидента уточняются.По предварительным данным, они должны были попасть в анклав через КПП "Эрез".О его запланированном визите стало известно накануне. Главу правительства ПА сопровождает руководитель палестинской разведки Маджид Фарай. Главной целью их визита является участие в открытии нового завода по очистке сточных вод.Помимо того, они должны были встретиться с египетской разведкой, представители которой на данный момент находится в Газе.Данный визит станет для Рами Хамдаллы вторым с того момента, как ПА и ХАМАС при посредничестве Египта подписали договор о сближении, и первым с того момента, как они пришли в тупик.