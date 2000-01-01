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`Бухгалтер Освенцима` не дожил до тюрьмы 13.03 10:37   MIGnews.com

"Бухгалтер Освенцима" не дожил до тюрьмы

Спустя три года после того, как против него было возобновлено судебное разбирательство в отношении пособничества убийству 300 тыс. человек, в Германии в возрасте 96 лет умер бывший "эсэсовец" и сотрудник "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау Оскар Гренинг. Таким образом, он и не провел ни дня за решеткой.

О смерти "бухгалтера Освенцима" агентству AFP сообщил представитель прокуратуры города Ганновер. Ему об этом стало известно от адвоката Гренинга, однако официально он это подтвердить не смог.

Стоит отметить, что в последние годы защита Оскара Гренинга занималась исключительно отсрочками и апелляциями начала его тюремного заключения, преимущественно по причине состояния здоровья престарелого нацистского преступника.

Напомним, что суд Люнебурга признал его вину еще в 2015 году, однако из-за серии апелляций и различных юридических уловок его адвокатов Гренингу удавалось находиться на свободе до конца 2017 года, когда все инстанции отклонили его апелляции, а все экспертизы признали его годным к тюремному заключению.

Свое прозвище он получил за род деятельности, которой занимался в Освенциме, где во время нацистской оккупации Польши собирал и вел учет денег и имущества, отобранных у заключенных.
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