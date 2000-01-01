Бельгия нашла 19 криптобирж с признаками мошенничеств
Бельгийское управление финансовыми услугами и рынками обнародовало список сомнительных криптовалютных бирж. Дело в том, что них жаловались пользователи, поэтому была проведена проверка, которая и подтвердила факты мошенничества.
В список вошли 19 торговых площадок: 01crypto, Btc-cap, Capital-coins, Coinquick, Cryptavenir, Crypto-banque, Crypto-infos, Cryptos.solutions, Cryptos-currency, Ether-invest, Eurocryptopro, Finance-mag, Gme-crypto, Gmtcrypto, Good-crypto, Mycrypto24, Nettocrypto, Patrimoinecrypto и Ydconsultant.
FSMA отметило, что это не весь список подозрительных криптобирж. Сообщается, что самые распространенные проблемы - невозможность возврата средств и ограничение доступа к торговой платформе, пишет Take-profit.org.
Далее советуют, с осторожностью относится к биржам, которые говорят о наличии разрешения или лицензии контролирующего органа, ведь сейчас госнадзор в этой сфере не осуществляется. Следует обходить стороной тех, кто зазывает "чрезмерной прибылью".