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Израиль: Отец певицы домогался ее 13-летних фанаток | Фото: Pixabay13.03 10:10   MIGnews.com

Израиль: Отец певицы домогался ее 13-летних фанаток

Разрешена к публикации информация об аресте отца популярной в Израиле детской певицы, подозреваемого в домогательствах к одной из несовершеннолетних фанаток его ребенка.

48-летний житель Ход-ха-Шарона был арестован в результате длившегося в условиях строгой секретности расследования. Хотя арест был произведен в понедельник, известно об этом стало лишь на следующий день. Имя подозреваемого все еще запрещено разглашать.

Как сообщает "Хадашот", расследование было начато после того, как родители 13-летней поклонницы обнаружили в мессенджере WhatsApp своего чада откровенную переписку с подозреваемым, который, среди прочих организационных вопросов, занимался администрированием WhatsApp-канала, посвященного творчеству своей дочери-артистки.

На основании собранных доказательств полиция считает подозреваемого виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних и что обнаруженная девочка была не единственной, к которой мужчина домогался.

Во вторник он предстанет перед судом Ришон-ле-Цион, где рассмотрят вопрос о продлении его предварительного заключения.

Адвокат подозреваемого настаивает на невиновности своего подзащитного и утверждает, что переписку вела одна из других модераторов группы, с которой накануне у отца певицы возник конфликт.
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