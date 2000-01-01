13.03 08:21 MIGnews.com

Силы ПА открыли "живой огонь" для подавления протеста

لحظة إطلاق الأجهزة الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة تجاه المتظاهرين في مدينة #رام_الله اليوم.#سيحاكمكم_باسل pic.twitter.com/QJqXr6Nt8e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 12 марта 2017 г.

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Силы безопасности Палестинской администрации, как сообщается, использовали живой огонь, чтобы разогнать насильственный протест палестинской молодежи, собравшейся в лагере беженцев Дейшех около Вифлеема на территории Иудеи и Самарии в воскресенье вечером, 12 марта.По сообщениям палестинского информационного агентства Ma'an, полиция использовала живые патроны, слезоточивый газ и оглушающие гранаты против демонстрантов, бросающих камни и коктейли Молотова.Десятки палестинцев вышли из Дейшех в близлежащую деревню Артас в знак протеста против судебного разбирательства, возбужденного против шести палестинских активистов, арестованных Палестинской администрацией в прошлом году, один из которых был убит в результате перестрелки с израильскими военными в начале этого месяца, и против жестокости полиции во время демонстрации около магистратского суда в Рамаллахе в воскресенье, 12 марта.Шесть человек были задержаны в апреле прошлого года по обвинению в хранении незаконного оружия и планировании нападения на Израиль. После арестов председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас рассказал немецкой газете "Шпигель", что операция явилась плодом сотрудничества в области безопасности между Израилем и ПА. 6 из них подвергались пыткам во время содержания под стражей.Согласно решению палестинского суда, арестованные были освобождены через 6 месяцев после того, как они объявили голодовку, которая захватила заголовки палестинских СМИ.Среди них был 31-летний Базель Аль-А'арадж, известный активист против Израиля, а также известный местный деятель, который был убит на прошлой неделе в укрытии в Рамаллахе после того, как он открыл огонь по израильским силам, которые пришли арестовать его, сообщает ЦАХАЛ.Провозглашенный "интеллектуальным мучеником", его убийство вызвало широко распространенный траур в палестинском обществе, а также в Турции, Иордании, Ливане и некоторых в Израиле.В пятницу армия отказалась от своего решения передать останки его тела, как сообщил палестинский Красный полумесяц. ЦАХАЛ подтвердил, что он не передаст тело, но отказался сообщить, планировал ли он когда-либо сделать это.Ранее в воскресенье силы безопасности Палестинской администрации использовали дубинки и слезоточивый газ для подавления протеста против судопроизводства около магистратского суда в Рамаллахе, и в конечном итоге дело против Аль-Аараджа было прекращено.Видео показало, что палестинские силы безопасности отбиваются от демонстрантов дубинками и насильственно оттаскивают мужчин и женщин от места происшествия. Полиция также выпустила слезоточивый газ в толпу.