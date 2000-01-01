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flickr 13.03 08:52   MIGnews.com

Берлинские аэропорты начинают новую забастовку

Наземные службы двух берлинских аэропортов – "Тегель" (Берлин) и "Шенефельд" (Бранденбург) – начали в понедельник новую 25-часовую забастовку с требованием повышения оплаты труда, сообщил профсоюз.

Представитель профсоюза наземных служб, сообщил, что аэропорты в понедельник прекратят обслуживание практически всех рейсов – 448 в "Тегеле" и 194 в "Шенефельде".

Планируется, что аэропорты начнут работу утром во вторник.

Ведущий германский авиаперевозчик компания Lufthansa уже объявила, что отменяет 13 марта все рейсы в Берлин из Франкфурта и Мюнхена, не назвав их общего числа.

На минувшей неделе наземные службы берлинских аэропортов уже провели забастовку, которая привела к отмене 650 рейсов.
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