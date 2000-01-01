13.03 07:51 MIGnews.com

Арестован экс-губернатор мексиканского штата Веракрус

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Бывший временный губернатор мексиканского штата Веракрус был арестован в воскресенье, 12 марта, и обвинен в том, что он помог своему предшественнику Хавьеру Дуарте избежать правосудия и, согласно сообщениям, был помещен в предварительное заключение на один год.Флавино Риоса обвиняют в злоупотреблении властью, влиянии на торговлю и прикрытии Дуарте, который управлял беспокойным государством почти до конца его срока, но исчез в октябре.Текущий губернатор Веракруса Мигель Анхель Юнес сообщил журналистам, что Риос был задержан по приказу судьи. Риоса обвиняют в том, что он помог Дуарте сбежать из штата на вертолете в прошлом году.Местные СМИ сообщили, что Риос был помещен в предварительное заключение сроком на год без возможности выплаты залога, который часто используется для сильных фигур в Мексике, ожидающих суда.Дуарте, от правящей Партии институциональных революционеров, разыскивается за то, что государственные аудиторы называют наихудшими случаями незаконного присвоения государственных средств в течение многих лет.В последние месяцы насилие резко возросло в Веракрусе, и оппозиция обвинила администрацию Дуарте в том, что она позволяет безнаказанности процветать.