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Арестован экс-губернатор мексиканского штата Веракрус | Фото: Thinkstock13.03 07:51   MIGnews.com

Арестован экс-губернатор мексиканского штата Веракрус

Бывший временный губернатор мексиканского штата Веракрус был арестован в воскресенье, 12 марта, и обвинен в том, что он помог своему предшественнику Хавьеру Дуарте избежать правосудия и, согласно сообщениям, был помещен в предварительное заключение на один год.

Флавино Риоса обвиняют в злоупотреблении властью, влиянии на торговлю и прикрытии Дуарте, который управлял беспокойным государством почти до конца его срока, но исчез в октябре.

Текущий губернатор Веракруса Мигель Анхель Юнес сообщил журналистам, что Риос был задержан по приказу судьи. Риоса обвиняют в том, что он помог Дуарте сбежать из штата на вертолете в прошлом году.

Местные СМИ сообщили, что Риос был помещен в предварительное заключение сроком на год без возможности выплаты залога, который часто используется для сильных фигур в Мексике, ожидающих суда.

Дуарте, от правящей Партии институциональных революционеров, разыскивается за то, что государственные аудиторы называют наихудшими случаями незаконного присвоения государственных средств в течение многих лет.

В последние месяцы насилие резко возросло в Веракрусе, и оппозиция обвинила администрацию Дуарте в том, что она позволяет безнаказанности процветать.
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