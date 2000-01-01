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`Исламское государство` планировало взорвать ТЦ в Германии | Фото: AFP13.03 05:27   MIGnews.com

"Исламское государство" планировало взорвать ТЦ в Германии

За планами совершить теракт в торговом центре Limbecker Platz в немецком Эссене, стояла террористическая группировка ISIS, подтвердил глава местного МВД Томас де Мезьер в эфире телеканала ARD.

"Имеются данные о связях с ISIS. Естественно, я не могу рассказать все, поскольку еще идет расследование. Я могу лишь сообщить, что Федеральное ведомство по охране конституции получило сведения, которые были переданы и изучены в Едином антитеррористическом центре, о том, что нельзя исключать совершения теракта в торговом центре", - говорит де Мезьер.

"Он был предотвращен", - подчеркнул министр.

По словам главы германского МВЛ, в связи с инцидентом были проведены следственные мероприятия в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Глава МВД также отметил, что "террористическая угроза в Германии была и остается высокой".
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