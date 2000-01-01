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Пресс-служба полиции Израиля13.03 18:57   MIGnews.com

В Меа Шеарим "повесили солдат ЦАХАЛа"

В понедельник, 13 марта в ультраортодоксальном районе Иерусалима Меа Шеарим полиция обнаружила "повешенных солдат ЦАХАЛа". Куклы, изображающие израильских солдат, были развешены на трубах, стенах и проводах.

Многие жители квартала выступают против службы "харедим" в ЦАХАЛе. Манекены были сняты и переданы в отдел судебного анализа.

Правоохранительные органы обратились в прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела. Полиция решительно настроена найти тех, кто стоит за этими провокациями, чтобы уголовно привлечь их к ответственности, пишет Ynet.

В заявлении полиции говорится: "Полиция прилагает все усилия для решения этой проблемы, в том числе путем целенаправленного сбора информации о феномене подстрекательства против тех, кто хочет служить в армии. Кроме того мы решим эту проблему путем проведения расследования с целью установления подозреваемых, которые будут привлечены к ответственности".

Сообщается, что когда полиция пыталась снять развешенных манекенов, два демонстранта-харедима были арестованы, поскольку препятствовали сотрудникам в попытках убрать их.

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит одобрил в понедельник просьбу полиции расследовать волну подстрекательства антисионистских радикалов против проходящих службу харедим, как сообщает Седьмой канал.
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