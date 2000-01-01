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Двух сотрудников ООН похитили в Конго | Фото: Thinkstock13.03 18:26   MIGnews.com

Двух сотрудников ООН похитили в Конго

Неизвестные похитили двух сотрудников Организации Объединенных Наций в провинции Касаи, Конго. Об этом сообщили в правительстве в понедельник, 13 марта.

Отмечается, что похищенные являются гражданами Соединенных Штатов и Швеции. В заявлении правительства говорится, что Майкл Шарп и Зайда Каталан "попали в руки негативной силы, которая еще не были идентифицирована". Кроме иностранцев были похищены еще 4 местных жителя вблизи деревни Нгомбе.

Точную дату инцидента не называют. Пресс-секретарь ООН в телефонной беседе с агентством Reuters отказался комментировать происшествие.

"Административные службы и службы безопасности проводят совместную работу с миссией ООН над освобождением похищенных лиц", - говорится в заявлении министра информации Демократической Республики Конго Ламберта Менде.
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