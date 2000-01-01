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ООН: За последний год война в Сирии унесла жизни 650 детей 13.03 17:10   MIGnews.com

ООН: За последний год война в Сирии унесла жизни 650 детей

В 2016 году в ходе сирийского военного конфликта погибло рекордное число детей — 650. Такие данные предоставил Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ.

Еще несколько сотен детей скончались от болезней. Спасти их не удалось из-за отсутствия в стране необходимых медикаментов и медицинской помощи.

По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок. По сравнению с 2015 годом это количество удвоилось.
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