13.03 15:50 MIGnews.com

Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Около четырех тысяч израильских старшеклассников купили билеты на Rave Purim - мега-дискотеку, которая должна была пройти 12 марта в кибуце Гиват Бреннер.Стоимость билета по предварительным заказам составляла 100 шекелей.Тысячи школьников собрались в Гиват Бреннер за несколько часов до начала рейва, многие распивали алкогольные напитки.Первоначально дискотеку планировали провести в одном из банкетных залов Модиина, но за считанные часы до ее начала организаторы известили жаждущих повеселиться о том, что она переноситься в Гиват Бреннер.В Гиват Бреннер приехало не менее 200 автобусов, и собрались тысячи подростков.Полиция, однако, отменила дискотеку, указав на то, что организаторы не соблюдают элементарных правил безопасности при проведении мероприятий подобного масштаба.Одновременно, полиция отбирала алкоголь у подростков, немедленно выливая содержимое бутылок на землю.Организаторы рейва распространили сообщение, в котором обещают возместить стоимость билетов и винят во всем полицию.