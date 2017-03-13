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Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было 13.03 15:50   MIGnews.com

Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было

Около четырех тысяч израильских старшеклассников купили билеты на Rave Purim - мега-дискотеку, которая должна была пройти 12 марта в кибуце Гиват Бреннер.

Стоимость билета по предварительным заказам составляла 100 шекелей.




Тысячи школьников собрались в Гиват Бреннер за несколько часов до начала рейва, многие распивали алкогольные напитки.

Первоначально дискотеку планировали провести в одном из банкетных залов Модиина, но за считанные часы до ее начала организаторы известили жаждущих повеселиться о том, что она переноситься в Гиват Бреннер.

В Гиват Бреннер приехало не менее 200 автобусов, и собрались тысячи подростков.

Полиция, однако, отменила дискотеку, указав на то, что организаторы не соблюдают элементарных правил безопасности при проведении мероприятий подобного масштаба.

Одновременно, полиция отбирала алкоголь у подростков, немедленно выливая содержимое бутылок на землю.

Организаторы рейва распространили сообщение, в котором обещают возместить стоимость билетов и винят во всем полицию.
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