Израиль: Сотни школьников напились на рейве которого не было

Тысячи школьников собрались в Гиват Бреннер за несколько часов до начала рейва, многие распивали алкогольные напитки.
Первоначально дискотеку планировали провести в одном из банкетных залов Модиина, но за считанные часы до ее начала организаторы известили жаждущих повеселиться о том, что она переноситься в Гиват Бреннер.
В Гиват Бреннер приехало не менее 200 автобусов, и собрались тысячи подростков.
Полиция, однако, отменила дискотеку, указав на то, что организаторы не соблюдают элементарных правил безопасности при проведении мероприятий подобного масштаба.
Одновременно, полиция отбирала алкоголь у подростков, немедленно выливая содержимое бутылок на землю.
Организаторы рейва распространили сообщение, в котором обещают возместить стоимость билетов и винят во всем полицию.