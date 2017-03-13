13.03 15:26 MIGnews.com

Сильный пожар в районе Петах-Тиквы

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В кибуце Беэрот Ицхак загорелся супермаркет. В результате пожара легкие ранения получила женщина, шесть человек пострадали от угарных газов.На тушении пожара заняты 27 пожарных бригад. Ситуация пока не находится под контролем и огонь может перекинуться на другие строения.Также существует опасность того, что у здания может обвалится крыша. На помощь пожарным Петах-Тиквы прибыли коллеги из других районов страны.