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Сильный пожар в районе Петах-Тиквы 13.03 15:26   MIGnews.com

Сильный пожар в районе Петах-Тиквы

В кибуце Беэрот Ицхак загорелся супермаркет. В результате пожара легкие ранения получила женщина, шесть человек пострадали от угарных газов.

На тушении пожара заняты 27 пожарных бригад. Ситуация пока не находится под контролем и огонь может перекинуться на другие строения.

Также существует опасность того, что у здания может обвалится крыша. На помощь пожарным Петах-Тиквы прибыли коллеги из других районов страны.



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