13.03 14:56 MIGnews.com

Забастовка в аэропортах Берлина: отменены более 600 рейсов

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Очередную забастовку с требованием повысить зарплату 13 марта проводят сотрудники берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд.В общей сложности будет отменено и перенесено 660 рейсов.25-часовая забастовка началась 4 утра 13 марта по местному времени и продлится до 5 утра (по местному времени) 14 марта.Забастовка привела к отмене 195 рейсов в Шенефельде и 465 рейсов – в Тегеле, передает Интерфакс. Пассажиров предупреждают, что и после окончания забастовки возможны перебои с авиасообщением.С начала марта это уже вторая забастовка, организованная профсоюзом Verdi. Его представители провели с работодателями ряд переговоров, но реального успеха пока нет. 10 марта из-за аналогичной забастовки в двух берлинских аэропортах были отменены 659 рейсов.Сотрудники аэропортов Берлина требуют повышения почасовой зарплаты с 11 до 12 евро.