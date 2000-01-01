13.03 13:18 MIGnews.com

В Москве умер бывший помощник Горбачева

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Из жизни ушел Анатолий Черняев, помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщается на сайте "Горбачев-фонда", где политик работал с 1992 года. Причины смерти не сообщаются.Известному советскому историку и партийному деятелю было 95 лет.Анатолий Черняев родился 26 мая 1921 года. Окончил исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук. Участник Великой Отечественной войны, награжден шестью орденами и медалью "За боевые заслуги".Член КПСС с 1942 года. Помощником генерального секретаря ЦК КПСС, а затем президента СССР по международным делам был в 1986-1991 годах.С 1992 года работал в "Горбачев-Фонде". Автор книг "Дневник помощника президента СССР", "Совместный исход. Дневники двух эпох. 1972 — 1991 годы" и многих научных и публицистических статей, соавтор ряда учебников.