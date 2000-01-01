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13.03 12:52   MIGnews.com

Сирия и союзники близки к полному контролю над Дамаском

Сирийская армия и ее союзники установили контроль над артериальной дорогой в маленьком очаге мятежников на северо-востоке Дамаска в понедельник, 13 марта, приблизившись к расколу анклава надвое, сообщил британский военный наблюдатель.

Наступление проводилось на дороге, которая связывает осажденные районы Барза, Аль-Кабун и Тишрин вблизи городов и ферм района Восточного Гута, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Территория Барза, Кабун и Тишрин уже была изолирована от основного повстанческого анклава в Восточном Гуте, регионе, который стал свидетелем растущего насилия с начала года.

Кроме того, за ночь между армией и ее союзниками и повстанцами в южном городе Дераа и в районах вблизи Алеппо на северо-западе и Хама на западе также происходили вооруженные столкновения, сопровождавшиеся мощными бомбардировками и авиаударами, сообщает обсерватория.
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