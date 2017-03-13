Араб пытался взорвать иерусалимский паб, набитый людьми

На видео камер наружного наблюдения видно, как подозреваемый открывает газовые баллоны и пытается их поджечь с помощью горящей сигареты.
Жители дома, в котором расположен паб, почувствовали запах газа и вызвали полицию. Полиция эвакуировала посетителей паба.
В ходе полицейского расследования выяснилось, что в результате поджога могли взорваться несколько баллонов с газом, весом 48 кг каждый. Подобный взрыв мог бы привести к самым плачевным последствиям для посетителей паба.
Первоначально предполагалось, что араб пытался поджечь паб по националистическим мотивам. Позднее было установлено, что он был пьян. Арестованному предъявлено обвинение в попытке уничтожения собственности с помощью опасных материалов и поджоге.