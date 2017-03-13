13.03 12:24 MIGnews.com

Араб пытался взорвать иерусалимский паб, набитый людьми

חשד: הצית בלוני גז ליד פאב בירושלים | צפו בתיעוד שהוביל למעצר תושב מזרח העיר https://t.co/QXikK2oT7k | @moshennewsdesk pic.twitter.com/QBTY96KG7H — חדשות 2 (@Channel2News) March 13, 2017

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Разрешена к публикации информация о том, что на прошлой неделе был арестован житель Восточного Иерусалима по подозрению в попытке поджога паба на улице Йосеф Данаус.На видео камер наружного наблюдения видно, как подозреваемый открывает газовые баллоны и пытается их поджечь с помощью горящей сигареты.Жители дома, в котором расположен паб, почувствовали запах газа и вызвали полицию. Полиция эвакуировала посетителей паба.В ходе полицейского расследования выяснилось, что в результате поджога могли взорваться несколько баллонов с газом, весом 48 кг каждый. Подобный взрыв мог бы привести к самым плачевным последствиям для посетителей паба.Первоначально предполагалось, что араб пытался поджечь паб по националистическим мотивам. Позднее было установлено, что он был пьян. Арестованному предъявлено обвинение в попытке уничтожения собственности с помощью опасных материалов и поджоге.