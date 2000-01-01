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Из-за свиданий для секса: тюремщицу облили кипятком 13.03 12:01   MIGnews.com

Из-за свиданий для секса: тюремщицу облили кипятком

Палестинскому заключенному в тюрьме Аялон предъявлено обвинение в намеренном причинении тяжких телесных повреждений.

57-летний обитатель Шхема Хуссей Атта Аллах, потребовал от тюремной администрации права на уединенные свидания с женой. Начальница его крыла в удовлетворении этой просьбы отказала.

Решив ей отомстить, он на тюремной кухне вскипятил кастрюлю, пришел к ней в офис, вызвал ее по имени и облил ее кипящей жидкостью. После этого он бросил кастрюлю на пол и покинул кабинет.

Работница ШАБАС в результате нападения получила тяжелые ожоги и до сих пор находится в больнице.
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