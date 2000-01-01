13.03 11:13 MIGnews.com

Обвал в Эфиопии: 48 погибших

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По меньшей мере, 48 человек, 15 из которых были детьми, погибли в результате обвала на огромной мусорной свалке на окраине эфиопской столицы Аддис-Абеба, как сообщил в понедельник, 13 марта, представитель города.Сотни людей живут на 50-летней свалке Реппи, единственном в городе полигоне, занимающемся уборкой продуктов и предметов, которые они могут продавать, таких как перерабатываемый металл.По-прежнему предпринимаются усилия по поиску пропавших без вести людей, сказал представитель города Амаре Меконен. 28 человек были доставлены с травмами в больницы."Чтобы предотвратить повторение подобных событий, люди, которые жили в этом районе, теперь доставлены в молодежные центры в других частях города", - сказал он.