Германия: 20% ученых в университетах отвергают Израиль
В Германии 20% ученых и академиков отвергают существование государства Израиль, прикрываясь свободой слова в науке.
Об этом говорится в результатах исследования, распространенных в немецких СМИ, передает The Jerusalem Post.
27% профессоров и лекторов также хотят, чтобы им было позволено отвергать ислам. Научно-исследовательский центр партии Христианско-демократический союз, Фонд Конрада Аденауэра, поручил Институтам Демократической Республики Алленсбах провести опрос среди 1106 ученых на предмет свободы слова в университетах и колледжах.
"А потом вы удивляетесь, что в Гумбольдте происходит антисемитское инциденты под видом свободы науки", – прокомментировал представитель по борьбе с антисемитизмом в крупнейшей еврейской общине Германии в Берлине Зигмаунт Кенигсберг написал в Twitter.
Публикация результатов исследования произошла на фоне антисемитского скандала в Берлинском университете Гумбольдта. Директор заведения Сабина Кунст разрешила предполагаемому профессору-антисемиту Джорджу Мегглу, который поддерживает BDS, выступить. Студенты призвали бойкотировать мероприятие.