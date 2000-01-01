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Германия: 20% ученых в университетах отвергают Израиль | Фото:13.02 09:26   MIGnews.com

Германия: 20% ученых в университетах отвергают Израиль

В Германии 20% ученых и академиков отвергают существование государства Израиль, прикрываясь свободой слова в науке.

Об этом говорится в результатах исследования, распространенных в немецких СМИ, передает The Jerusalem Post.

27% профессоров и лекторов также хотят, чтобы им было позволено отвергать ислам. Научно-исследовательский центр партии Христианско-демократический союз, Фонд Конрада Аденауэра, поручил Институтам Демократической Республики Алленсбах провести опрос среди 1106 ученых на предмет свободы слова в университетах и колледжах.

"А потом вы удивляетесь, что в Гумбольдте происходит антисемитское инциденты под видом свободы науки", – прокомментировал представитель по борьбе с антисемитизмом в крупнейшей еврейской общине Германии в Берлине Зигмаунт Кенигсберг написал в Twitter.

Публикация результатов исследования произошла на фоне антисемитского скандала в Берлинском университете Гумбольдта. Директор заведения Сабина Кунст разрешила предполагаемому профессору-антисемиту Джорджу Мегглу, который поддерживает BDS, выступить. Студенты призвали бойкотировать мероприятие.


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