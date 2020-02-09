Ментос вместо лекарств: раввин Берланд остался за решеткой

Решение о продлении срока содержания под стражей мотивируется "большой опасностью", которая исходит от раввина.
По словам судьи, Берланд "цинично эксплуатировал" своих предполагаемых жертв, среди прочего, давая "Ментос пациентам под видом лекарств".
Адвокат раввина в ходе заседания поднял вопрос о плохом состоянии здоровья своего клиента, попросив не содержать его под стражей. В ответ судья съязвил: "Дайте ему Ментос".
Правоохранители настаивают на необходимости привлечь раввина к ответственности за мошенничество, вымогательство, легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности.
Отметим, что об аресте Берланда стало известно 9 февраля. В марте прошлого года раввину, его жене, сыну и внуку был предъявлен огромный иск из-за присвоения и использования 50 млн шекелей, пожертвованных организациям Шуву Баним.
Более того, ранее раввин Берланд был осужден за совершение сексуальных преступлений в отношении женщины – члена его общины. Он бежал за границу, жил в Южной Африке и Европе, а позже был арестован в Нидерландах и депортирован в Израиль.