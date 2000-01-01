13.02 13:13 MIGnews.com

Мальчик погибший на самокате взял его под чужим именем

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12-й канал израильского ТВ сообщает первые подробности расследования гибели 13-летнего Даниэля Коэна, сбитого 12 февраля бетономешалкой на улице Моше Даян в Тель-Авиве.Коэн ехал на электросамокате компании Lime. 12-й канал сообщает, что мальчик, скорее всего, взял электросамокат в аренду, пользуясь чужим именем и данными чужой кредитной карточки.Водитель бетономешалки был задержан на месте происшествия, но позднее отпущен под домашний арест. Расследование продолжается.