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Лондон: первый случай заражения Covid-19 13.02 14:38   MIGnews.com

Лондон: первый случай заражения Covid-19

В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.

В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас, пишет FT.

Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.

В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированы еще более чем в 20 странах.


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