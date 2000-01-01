13.02 14:38 MIGnews.com
Лондон: первый случай заражения Covid-19
В Лондоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Женщина, которая прилетела из Китая несколько дней назад, начала испытывать симптомы заболевания вскоре после прибытия и обратилась к врачу.
В среду ее диагноз подтвердился. Сейчас пациентка находится в инфекционном отделении больницы Сент-Томас, пишет FT
.
Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Британии.
В среду число случаев заболевания коронавирусом превысило 44 тысячи, более 43 тысяч из них зарегистрированы на территории Китая. Также инфицированы еще более чем в 20 странах.
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