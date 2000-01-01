13.02 11:41 MIGnews.com

У берегов Ашдода было обнаружено тело сирийского беженца

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Портал walla сообщает, что идентифицирован мужчина, тело которого было обнаружено полгода назад у берега Ашдода.Установлено, что речь идет о 36-летнем Мухаммеде Абд аль-Хусейни.Хусейни, при невыясненных обстоятельствах утонул в Средиземном море при попытке добраться до Европы, скорее всего - до Кипра.Личность Хусейни была установлена при помощи анализа ДНК, произведенного с участием международного Красного Креста.Тело Хусейни было переправлено сегодня через КПП Кунейтра силам ООН в Сирии, которые передадут его представителям сирийских властей.