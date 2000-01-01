Израильтянка инсценировала изнасилования

На протяжении нескольких месяцев два молодых человека, жители Юга Израиля, находились в предварительном заключении по обвинению в серии жестоких изнасилований молодой женщины.
Из-за опасности и особой жестокости вменяемых им преступлений суд даже запретил публиковать обвинительное заключение.
Тем не менее, на суде выяснилось, что обвинения против них безосновательны и базируются на уликах, созданных “жертвой”.
Женщина купила второй телефон, установила на нем приложение whatsapp и переписывалась сама с собой, от имени одного из обвиняемых описывая те зверства, которые он якобы совершил в ее отношении. Затем она сделала принтскрины этой переписки и передала их полиции.
Полиция арестовала подозреваемых и те шесть месяцев провели в предварительном заключении.
При встречной проверки телефонов обвиняемых (которую провели только по указанию суда) никаких признаков такой переписки на их телефонах обнаружено не было.
Суд полностью оправдал обвиняемых и освободил их из под ареста.
Обвиняемые подали многомиллионный денежный иск к женщине - за клевету и к полиции и прокуратуре - за халатность.