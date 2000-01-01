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Израильтянка инсценировала изнасилования 13.02 11:06   MIGnews.com

Израильтянка инсценировала изнасилования

На протяжении нескольких месяцев два молодых человека, жители Юга Израиля, находились в предварительном заключении по обвинению в серии жестоких изнасилований молодой женщины.

Из-за опасности и особой жестокости вменяемых им преступлений суд даже запретил публиковать обвинительное заключение.

Тем не менее, на суде выяснилось, что обвинения против них безосновательны и базируются на уликах, созданных “жертвой”.

Женщина купила второй телефон, установила на нем приложение whatsapp и переписывалась сама с собой, от имени одного из обвиняемых описывая те зверства, которые он якобы совершил в ее отношении. Затем она сделала принтскрины этой переписки и передала их полиции.

Полиция арестовала подозреваемых и те шесть месяцев провели в предварительном заключении.

При встречной проверки телефонов обвиняемых (которую провели только по указанию суда) никаких признаков такой переписки на их телефонах обнаружено не было.

Суд полностью оправдал обвиняемых и освободил их из под ареста.

Обвиняемые подали многомиллионный денежный иск к женщине - за клевету и к полиции и прокуратуре - за халатность. 


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