13.02 11:06 MIGnews.com

Израильтянка инсценировала изнасилования

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На протяжении нескольких месяцев два молодых человека, жители Юга Израиля, находились в предварительном заключении по обвинению в серии жестоких изнасилований молодой женщины.Из-за опасности и особой жестокости вменяемых им преступлений суд даже запретил публиковать обвинительное заключение.Тем не менее, на суде выяснилось, что обвинения против них безосновательны и базируются на уликах, созданных “жертвой”.Женщина купила второй телефон, установила на нем приложение whatsapp и переписывалась сама с собой, от имени одного из обвиняемых описывая те зверства, которые он якобы совершил в ее отношении. Затем она сделала принтскрины этой переписки и передала их полиции.Полиция арестовала подозреваемых и те шесть месяцев провели в предварительном заключении.При встречной проверки телефонов обвиняемых (которую провели только по указанию суда) никаких признаков такой переписки на их телефонах обнаружено не было.Суд полностью оправдал обвиняемых и освободил их из под ареста.Обвиняемые подали многомиллионный денежный иск к женщине - за клевету и к полиции и прокуратуре - за халатность.