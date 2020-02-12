13.02 10:09 MIGnews.com
Сирия: американский патруль убил 14-летнего метателя камней
Местные жители в Хирбат Амо, провинция Хасака, открыли огонь из стрелкового оружия по американскому патрулю.
В столкновении участвовали члены про-асадовских Сил Национальной Самообороны.
Столкновение произошло после того, как группа местных жителей забросала американцев камнями. В ответ те открыли огонь и застрелили 14-летнего подростка.
На заднем плане клипа видео патруль российских “наблюдателей”, которые не вмешиваются в происходящее.
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