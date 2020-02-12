13.02 10:09 MIGnews.com

Сирия: американский патруль убил 14-летнего метателя камней

Locals opning fire at US military vehciles in Khirbat Amo in northern al-Hasakah today. Earlier US forces hadkilled a 14 year old teenager from the town. pic.twitter.com/fTA5NxrCMr — Within Syria (@WithinSyriaBlog) February 12, 2020

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Местные жители в Хирбат Амо, провинция Хасака, открыли огонь из стрелкового оружия по американскому патрулю.В столкновении участвовали члены про-асадовских Сил Национальной Самообороны.Столкновение произошло после того, как группа местных жителей забросала американцев камнями. В ответ те открыли огонь и застрелили 14-летнего подростка.На заднем плане клипа видео патруль российских “наблюдателей”, которые не вмешиваются в происходящее.