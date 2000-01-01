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Фото: МЧС России 13.02 11:08   MIGnews.com

Крушение Ан-148: спасатели завершают поисковые работы

Спасатели завершают поисковые работы в районе крушения Ан-148 в Московской области. Об этом сообщил начальник подмосковного ГУ МЧС Сергей Полетыки в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"В течение ночи проводились работы в три смены. Сейчас мы акцент делаем на работы с МАК и Следственным комитетом, связанные с вывозом фрагментов воздушного судна", — сказал он.

Во вторник,13 февраля" все обломки самолета должны собрать и отправить в Жуковский центр для экспертизы.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово, упал пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орс. На борту находилось 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет уже начал расшифровку данных из двух самописцев воздушного судна.
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