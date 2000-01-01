13.02 09:27 MIGnews.com

Сбитый F-16: фатальная ошибка пилота

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Радио Армии Обороны Израиля сообщает о первых результатах расследования ВВС инцидента 12 февраля, в результате которого сирийская ракета сбила израильский истребитель F-16.По данным ВВС причина катастрофы - не технические неполадки, а ошибка пилота. Пилот получил предупреждение о том, что сирийские системы ПВО “замкнулись” на нем. В соответствии со стандартной процедурой в ВВС, по получении предупреждения он должен был немедленно сбросить высоту и резко уйти вниз. По неизвестным пока причинам этот маневр выполнен не был.Корреспондент радио Цахи Дабуш утверждает, что весь личный состав ВВС “глубоко потрясен” произошедшим, поскольку речь идет об одном из лучших самолетов ЦАХАЛа и о хорошо отработанной процедуре противодействия ПВО.Одна из версий произошедшего - пилот был слишком поглощен поставленной перед ним задачей и поэтому не заметил или проигнорировал предупреждение о ракетной атаке.Официально, ЦАХАЛ пока никак не комментирует расследование.