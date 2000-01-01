13.02 08:33 MIGnews.com

В Газе началась забастовка уборщиков больниц

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Сотрудники больниц в Газе объявили забастовку в знак протеста против невыплаты заработной платы. В частности, недовольство выразили уборщики и обслуживающий персонал госпиталя.830 человек были вовлечены в работу через агентов по трудоустройству, отмечает издание "Гаарец". Однако министерство здравоохранения ПА не выплатило часть заработной платы за 4 месяца работы.В ведомстве обвинили в этом ХАМАС, который так и не передал полный контроль над Газой палестинскому руководству.Лидеры террористической группировки опровергли обвинения.В частности, сотни человек, работающих по трудовому контракту, предоставляли услуги десяткам клиник и медицинским центрам в Газе.В министерстве предупредили, что забастовка уборщиков может привести к серьезным последствиям: к огромному накапливанию мусора в больницах, в том числе и медицинских отходов.Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил, что операции должны быть отложены на время забастовки.По его словам услуги по уборке стоят около 267 тысяч долларов в месяц.