13.02 07:33 MIGnews.com

"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине

الجندي والمجندة من جيش الاحتلال اللذين أصيبا بعد ضربهما على يد شبان فلسطينيين واغتنام سلاح منهما في مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/1zJO13DtQf — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018

شاهد: الجندي والمجندة من جيش الاحتلال اللذين أصيبا بعد ضربهما على يد شبان فلسطينيين واغتنام سلاح منهما في مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/AWEBpBxiHP — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018

فلسطينيون يكسرون مركبة لجيش الاحتلال ويصيبون جندياً ومجندة كانا يستقلانها ويغتنمون سلاحا منهما بعد دخولهم مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/zZzliqXyiN — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018

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