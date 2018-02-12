"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине

الجندي والمجندة من جيش الاحتلال اللذين أصيبا بعد ضربهما على يد شبان فلسطينيين واغتنام سلاح منهما في مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/1zJO13DtQf— Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018
شاهد: الجندي والمجندة من جيش الاحتلال اللذين أصيبا بعد ضربهما على يد شبان فلسطينيين واغتنام سلاح منهما في مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/AWEBpBxiHP— Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018
فلسطينيون يكسرون مركبة لجيش الاحتلال ويصيبون جندياً ومجندة كانا يستقلانها ويغتنمون سلاحا منهما بعد دخولهم مدينة جنين، قبل قليل. pic.twitter.com/zZzliqXyiN— Pal.Info.Center (@PalinfoAr) February 12, 2018