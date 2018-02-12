Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Реальный линч`: видео нападения на солдатку в Дженине 13.02 07:33   MIGnews.com

"Реальный линч": видео нападения на солдатку в Дженине

Палестинские пользователи социальных сетей с гордостью публикуют видео атаки разъяренных толп на автомобиль ЦАХАЛа, по ошибке въехавший в Дженин.

В машине находились солдат и солдатка ЦАХАЛа. Солдатка получила ранение камнем в голову.

Она говорит: “Нас окружили очень быстро. Они разбили стекла и пытались достать нас. Это был реальный линч. Все, что я могла делать - это кричать, пока нас спасли”

Солдат, находившийся за рулем, забыл настроить waze на то, чтобы аппликация показывала опасные районы, и из-за этого пропустил нужный перекресток и въехал в Дженин.

По сообщению второго канала израильского ТВ, только быстрая реакция палестинских сил безопасности предотвратила эскалацию инцидента.

Оружие одного из военнослужащих было похищено - но позднее найдено и возвращено ЦАХАЛу.










Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:17
Террориста с ножом задержали в Хевроне
08:05
Ави Габай опечален ложью Нетаниягу
07:11
Арестован полицейский ПА, напавший на солдат ЦАХАЛа
07:04
Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля
06:33
В США считают, что Россия осложняет борьбу с ИГ
04:46
В США преподавательница хочет узаконить секс с учениками
03:35
В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"
02:18
Звёзды сериала "Секс в большом городе" устроили скандал
01:24
ВИДЕО: Мальчик научился поворачивать голову на 180 градусов  
00:38
США: учительницу уволили за однополый брак
23:59
Генпрокурор Нью-Йорка подал иск против Weinstein Company
22:25
В Китае адаптируют религию к социализму
21:50
Сэр Пол Маккартни удостоен израильской премии Вольфа
21:27
Спецслужбы Ирака сообщили, что лидер ИГ находится при смерти
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus