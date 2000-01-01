13.02 07:04 MIGnews.com

Хизбалла вынудила душевнобольного перейти границу Израиля

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Патруль израильской армии задержал ливанского гражданина, страдающего психическим заболеванием после того, как тот перелез через ограждения на границе.Тот же человек пытался пересечь израильскую границу в прошлом году. Его зовут Али Мари, и он совершил подобную попытку 10 месяцев назад.Мужчина утверждает, что его вынудили к переходу границы два члена “Хизбаллы”, угрожавшие поместить его в психбольницу, если он не выполнит их требований.Армия заявила: “Во время расследования Али Мари показал, что подвергся шантажу со стороны двух оперативников “Хизбаллы” - братьев Махди и али Шахрор. Его задачей было исследовать возможные точки проникновения и ухода из Израиля. Более того, его привезли на мотоцикле к месту инфильтрации, и ему было приказано проверить, есть ли напряжение в металлических заграждениях на границе”.После первой инфильтрации Али Мари в районе Марголит заместитель командира роты, ответственный за охрану данного участка границы был уволен из армии, а командир батальона получил выговор. Армия заявила: “Оперативные уроки выучены, включая то, как наши силы функционируют во время инцидента”.Отец Али Мали говорит: “Голова моего сына не в порядке. Он утверждает, что он еврей и все время стремится в Израиль. Вы можете представить, чтобы человек в своем уме говорил такое?”