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13.02 21:03   MIGnews.com

Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами

В округе Ха-Шарон, на шоссе №6 близ перекрестка Ницаней Озщ произошла очень тяжелая авария.

Тяжелый грузовик врезался в три легковых автомобиля.

Два человека погибли на месте. Один человек, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу вертолетом.

Еще четыре человека, включая водителя грузовика, получили легкие ранения.

Шоссе №6 блокировано от перекрестка бека на юг и от Ницаней Оз на север для посадки вертолета и эвакуации раненных.



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