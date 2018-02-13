13.02 21:03 MIGnews.com
Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами
В округе Ха-Шарон, на шоссе №6 близ перекрестка Ницаней Озщ произошла очень тяжелая авария.
Тяжелый грузовик врезался в три легковых автомобиля.
Два человека погибли на месте. Один человек, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу вертолетом.
Еще четыре человека, включая водителя грузовика, получили легкие ранения.
Шоссе №6 блокировано от перекрестка бека на юг и от Ницаней Оз на север для посадки вертолета и эвакуации раненных.
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