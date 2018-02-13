13.02 21:03 MIGnews.com

Страшное ДТП в Ха-Шарон: грузовик столкнулся с 3 машинами

תיעוד מהתאונה בכביש 6: מסוק הגיע לזירת האירוע בכדי לפנות את הפצועים (צילום: דוברות מד"א) @hillaalroy pic.twitter.com/z4WTDeIgaa — חדשות עשר (@news10) February 13, 2018

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В округе Ха-Шарон, на шоссе №6 близ перекрестка Ницаней Озщ произошла очень тяжелая авария.Тяжелый грузовик врезался в три легковых автомобиля.Два человека погибли на месте. Один человек, в критическом состоянии, эвакуирован в больницу вертолетом.Еще четыре человека, включая водителя грузовика, получили легкие ранения.Шоссе №6 блокировано от перекрестка бека на юг и от Ницаней Оз на север для посадки вертолета и эвакуации раненных.