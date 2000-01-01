13.02 21:09 MIGnews.com

Мигрант планировал убийство королевы Великобритании и евреев

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В центральном уголовном суде Соединенного Королевства состоялось заседание по делу о плане покушения на королеву Елизавету II, бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона и членов еврейской общины Великобритании.В качестве главного подозреваемого выступили проживающий в Кении 38-летний сомалиец Абдирахман Идрис Хасан и гражданин Нидерландов Авейс Шикхей.По данным следствия, первый позаимствовал у своего начальника денег, чтобы посетить своих жен в Кении и Нидерландах, однако сам планировал полететь в Турцию, а оттуда добраться до Сирии, где хотел вступить в "Исламское государство".Изначально Хасан был задержан в сентябре 2016 года в восточной Африке, а после - в лондонском аэропорту Станстед перед посадкой на рейс до Турции 23 мая 2017 года. После этого в его лондонском доме был проведен обыск, в ходе которого полицейские изъяли его компьютер. На нем была обнаружена переписка с Шикхеем, из которой стало ясно, что сомалиец также планировал поездку в Британию."Пусть Аллах поможет тебе убить Дэвида Кэмерона и старуху Элизабет", - писал Абдирахман Идрис Хасан, на что его собеседник ответил "Аминь, брат".Хасан пытался разузнать у собеседника, где тот планирует купить пистолет и пули, а Авейс Шикхей писал, что для "кровавой атаки" потребуется от трех до пяти человек, а также что для этого лучше всего подойдет АК-47.Изначально они планировали расстрел на стадионе Уайт Харт Лейн, а после – в районе Стэмфорд-Хилл, где проживает многочисленная еврейская община."Лучше всего будет их (евреев - ред.) расстрелять", - писал Абдирахман Идрис Хасан.