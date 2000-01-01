13.02 20:19 MIGnews.com

На месте крушения Ан-148 нашли 2 тыс. элементов самолета

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На месте крушения самолёта АН-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье с воскресенья, 11 февраля, успели обнаружить около двух тысяч элементов лайнера. Такая информация была предоставлена во вторник, 13 февраля, в ГУ МЧС РФ по Московской области.Сообщается также о том, что в среду, 14 февраля, поисковые работы на месте трагедии продолжатся."В настоящее время обнаружено около 2000 элементов самолета. Работа продолжается", — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ.Региональный глава МЧС ранее во вторник также сообщил о том же, что поисковые работы продолжатся в среду ввиду того, что зона поиска обломков самолета была расширена до 40 гектаров.Напомним, в воскресенье, 11 февраля, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва – Орск, потерпел крушение через 4 минуты после вылета из аэропорта Домодедово. В лайнере находилось 65 пассажиров и 6 сотрудников экипажа. Все они погибли в результате крушения.