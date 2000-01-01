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ВИДЕО: Россиянина задержали за флаг СССР на ОИ-2018 14.02 03:23   MIGnews.com

ВИДЕО: Россиянина задержали за флаг СССР на ОИ-2018

Болельщик из России Александр Мурдян, прибывший в Пхёнчхан для того, чтобы поддержать соотечественников на соревнованиях, был задержан местной полицией. Мурдян продемонстрировал на играх флаг СССР, за что и был задержан.

Сам болельщик рассказал о том, что к нему подошли во время соревнований по сноуборду официальные лица и потребовали свернуть стяг. Услышав отказ, так как запрещённым на играх является флаг России, но не СССР, официальные лица обратились с жалобой к правоохранителям, а они, в свою очередь, увели россиянина со стадиона.

Факт задержания мотивировали тем, что существует отказ на демонстрацию флагов несуществующих на сегодняшний день государств.

"Это наша Олимпиада! Мы победим! Пускай они знают, что мы здесь", — прокомментировал россиянин сложившуюся ситуацию.



Напомним, демонстрация флага России на ОИ-2018 запрещена в связи с антидопинговым скандалом, из-за которого сборную страны также не допустили к участию на соревнованиях. Разрешение выступить на Зимних играх получили те российские спортсмены, которые успешно прошли тест на использование допинга. Многие были дисквалифицированы и недопущены к участию. Атлеты выступают в этом году под нейтральным флагом.
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