14.02 03:23 MIGnews.com

ВИДЕО: Россиянина задержали за флаг СССР на ОИ-2018

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Болельщик из России Александр Мурдян, прибывший в Пхёнчхан для того, чтобы поддержать соотечественников на соревнованиях, был задержан местной полицией. Мурдян продемонстрировал на играх флаг СССР, за что и был задержан.Сам болельщик рассказал о том, что к нему подошли во время соревнований по сноуборду официальные лица и потребовали свернуть стяг. Услышав отказ, так как запрещённым на играх является флаг России, но не СССР, официальные лица обратились с жалобой к правоохранителям, а они, в свою очередь, увели россиянина со стадиона.Факт задержания мотивировали тем, что существует отказ на демонстрацию флагов несуществующих на сегодняшний день государств."Это наша Олимпиада! Мы победим! Пускай они знают, что мы здесь", — прокомментировал россиянин сложившуюся ситуацию.Напомним, демонстрация флага России на ОИ-2018 запрещена в связи с антидопинговым скандалом, из-за которого сборную страны также не допустили к участию на соревнованиях. Разрешение выступить на Зимних играх получили те российские спортсмены, которые успешно прошли тест на использование допинга. Многие были дисквалифицированы и недопущены к участию. Атлеты выступают в этом году под нейтральным флагом.