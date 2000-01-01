13.02 15:40 MIGnews.com

ан-Нусра готовит провокацию с использованием химоружия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Боевики террористической организации "Джебхат ана-Нусра" при содействии "Белых касок" готовят провокацию с использованием химического оружия в провинции Идлиб. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.В "Центре" сообщили, что накануне местный житель предупредил их по телефону о том, что боевики готовят провокацию с использованием отправляющих веществ против местного населения для показа последствий атаки в эфире иностранного телеканала. Также он рассказал, что в этот же день террористы завезли на трех автомобилях более двадцати баллонов с хлором и средства индивидуальной защиты в сирийский город Серакиб."По словам звонившего, представители местного отделения "Белых касок" проводили репетиции "оказания первой помощи" в индивидуальных средствах защиты якобы "пострадавшим местным жителям" от отравления", - сказали военные.В российском штабе уверены, что данные действия свидетельствуют о намерениях экстремистов использовать химоружие против местных жителей, чтобы впоследствии подставить правительство Сирии.Кроме того, сириец поведал, что во время репетиций "Белых касок", происходящие снимали корреспонденты телеканала CNN, периодически советуясь с кем-то по спутниковому телефону на английском языке.