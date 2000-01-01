13.02 16:33 MIGnews.com

Зима вернулась: Кинерет поднялся на два сантиметра

Поделиться

Все по теме

Комментарии

После дождливой ночи на всей территории Израиля выпали десятки миллиметров осадков.Около 47 мм осадков выпали в Хайфе, в Кармеле 30мм, в Бейт-Даган 16,6 мм, 15 мм в Тель-Авиве и Иерусалиме 9,8 мм. Уровень озера Кинерет поднялся на два сантиметра.На протяжении сегодняшнего дня дождь ослабнет, но вновь начнется ночью.С 14 февраля начнется потепление. Дождь возобновится в пятницу 16 января.