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13.02 16:33   MIGnews.com

Зима вернулась: Кинерет поднялся на два сантиметра

После дождливой ночи на всей территории Израиля выпали десятки миллиметров осадков.

Около 47 мм осадков выпали в Хайфе, в Кармеле 30мм, в Бейт-Даган 16,6 мм, 15 мм в Тель-Авиве и Иерусалиме 9,8 мм. Уровень озера Кинерет поднялся на два сантиметра.

На протяжении сегодняшнего дня дождь ослабнет, но вновь начнется ночью.

С 14 февраля начнется потепление. Дождь возобновится в пятницу 16 января.
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