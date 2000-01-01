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`Хизбалла` готовит прорыв через бетонные заграждения 13.02 15:10   MIGnews.com

"Хизбалла" готовит прорыв через бетонные заграждения

По сообщению ливанской прессы, “Хизбалла” провела в центральной части Сирии маневры, в ходе которых отрабатывался “прорыв через блочно-бетонные стены”.

Газета ссылается на “европейского дипломата в Сирии”. Она пишет: “Западный дипломат сообщил своему арабскому коллеге о том, что согласно данным, собранным его посольством, “Хизбалла” провела маневры в центральном регионе Сирии на прошлой неделе. В ходе маневров использовалось специальное оборудование для прорыва через бетонные стены, подобные тем, что построены Израилем на границе с южным Ливаном”.

Он добавил, что маневры “фокусировались на на способах нейтрализации электронных сенсоров, камер наблюдения, и гармонизации наступления на земле с работой беспилотников”.

Источники в “Хизбалле”, со своей стороны, подчеркнули, что израильские меры на границе являются “выражением озабоченности возможностями Сопротивления “Хизбаллы”.
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