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Фото: пресс-служба МАК 13.02 16:45   MIGnews.com

В МАК начали расшифровку данных из "черного ящика" Ан-148

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали всю информацию с бортового самописца самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля.

"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

В комитете также добавили, что эксперты заполучили запись 16 последних полетов самолета, в том числе завершившегося катастрофой.

Сообщается, что у исследователей возникли некоторые трудности в работе с "черными ящика", поскольку при крушении они были сильно повреждены.

"В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию", - пишет пресс-служба.

Самолет Ан-148 "Саратовский авиалиний" Москва – Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.
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