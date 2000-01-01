13.02 16:45 MIGnews.com

В МАК начали расшифровку данных из "черного ящика" Ан-148

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) скопировали всю информацию с бортового самописца самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля."После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.В комитете также добавили, что эксперты заполучили запись 16 последних полетов самолета, в том числе завершившегося катастрофой.Сообщается, что у исследователей возникли некоторые трудности в работе с "черными ящика", поскольку при крушении они были сильно повреждены."В настоящий момент продолжаются работы по подготовке носителя информации звукового самописца к копированию", - пишет пресс-служба.Самолет Ан-148 "Саратовский авиалиний" Москва – Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находились 71 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.